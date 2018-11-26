Газопровід "Північний потік" зупинять через масштабну аварію

Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

У компанії відзначають, що роботи планується провести з 9 до 11 години

Газопровід "Північний потік" вранці у вівторок, 27 листопада, зупиниться на ремонт у зв'язку з необхідністю проведення робіт на об'єктах енергопостачання приймального терміналу в Грайфсвальді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-слуджбу газотранспортнлї компанії Gascade.

У компанії відзначають, що роботи планується провести з 9 до 11 годин.

Як повідомлялося, 17 листопада збій в системі енергопостачання приймального терміналу в Грайфсвальді розвинувся у масштабну аварію, в результаті якої весь термінал виявився без електроенергії, і на десять годин було припинено транспортування газу по газопроводу "Північний потік".

По газопроводу "Північний потік" прокачується близько 170 млн кубічних метрів на добу, або близько 7 млн кубічних метрів на годину.

Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв високо оцінив принципову позицію американської влади і її має намір продовжувати зусилля для недопущення будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Раніше після переговорів з главою МЗС України Павлом Клімкіним держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".