Газопровід Balticconnector у Балтійському морі запустять наприкінці квітня

Раніше пошкоджений газопровід Balticconnector у Балтійському морі повністю відновлено, він має відновити роботу 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

В даний час проводяться заключні роботи, в ході яких трубопровід промивається водою, після чого буде здійснено осушка та проведено внутрішній геометричний аналіз.

Пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector, а також телекомунікаційний кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава". Зазначимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але відкрито інші лінії розслідування.

Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц пізніше заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не випадкові. Йдеться про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягло за собою опущений якір. Якір вагою шість тонн виявили за кілька метрів від місця пошкодження.

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