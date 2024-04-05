Газопровод Balticconnector в Балтийском море запустят в конце апреля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В настоящее время проводятся заключительные работы, в ходе которых трубопровод промывается водой, после чего будет произведена осушка и проведен внутренний геометрический анализ.

По словам представителя эстонской компании Elering, на этой неделе трубопровод успешно прошел гидравлические испытания.

Повреждение газопровода Balticconnector в Балтийском море

Напомним, в ночь на 8 октября 2023 года в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector, а также телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию.

В Финляндии предполагают, что за повреждением газопровода стоит "какое-то государство". Отметим, что основной линией предварительного расследования является китайское судно Newnew Polar Bear, но другие линии расследования открыты.

Позже стало известно, что финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц позже заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector в Балтийском море не случайны. Речь идет о контейнеровозе Newnew Polar Bear, который и подозревают в повреждении Balticconnector. По предварительным данным, судно тянуло за собой опущенный якорь. Якорь весом шесть тонн обнаружили в нескольких метрах от места повреждения.

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