Газопровід Balticconnector у Балтійському морі хочуть запустити в роботу вже у квітні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Безпосередній ремонт газопроводу у Фінській затоці планується розпочати на початку березня. За планом відновлювальні роботи триватимуть близько місяця, і до 22 квітня газопровід має бути знову введений в експлуатацію.

Повідомляється, що матеріали для ремонту вже підготовлені, а ключові партнери та підрядники визначені та проінструктовані.

Пошкодження газопроводу Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава". Зазначимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але відкрито інші лінії розслідування.

Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц пізніше заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не випадкові. Йдеться про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою опущений якір. Якір вагою шість тонн виявили за кілька метрів від місця пошкодження.