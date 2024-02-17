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Газопровід Balticconnector у Балтійському морі хочуть запустити в роботу вже у квітні

Субота 17 лютого 2024 06:40
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Газопровід Balticconnector у Балтійському морі хочуть запустити в роботу вже у квітні Фото: газопровід Balticconnector у Балтійському морі відновлять до квітня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінська та естонська газомережні компанії домовилися найближчими місяцями виконати ремонт газопроводу Balticconnector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Безпосередній ремонт газопроводу у Фінській затоці планується розпочати на початку березня. За планом відновлювальні роботи триватимуть близько місяця, і до 22 квітня газопровід має бути знову введений в експлуатацію.

Повідомляється, що матеріали для ремонту вже підготовлені, а ключові партнери та підрядники визначені та проінструктовані.

Пошкодження газопроводу Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава". Зазначимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але відкрито інші лінії розслідування.

Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц пізніше заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не випадкові. Йдеться про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою опущений якір. Якір вагою шість тонн виявили за кілька метрів від місця пошкодження.

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