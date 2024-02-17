ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Газопровод Balticconnector в Балтийском море хотят запустить в работу уже в апреле

Суббота 17 февраля 2024 06:40
UA EN RU
Газопровод Balticconnector в Балтийском море хотят запустить в работу уже в апреле Фото: газопровод Balticconnector в Балтийском море восстановят к апрелю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финская и эстонская газосетевые компании договорились в ближайшие месяцы выполнить ремонт газопровода Balticconnector.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Непосредственный ремонт газопровода в Финском заливе планируется начать в начале марта. По плану восстановительные работы продлятся около месяца, и к 22 апреля газопровод должен быть снова введен в эксплуатацию.

Сообщается, что материалы для ремонта уже подготовлены, а ключевые партнеры и подрядчики определены и проинструктированы.

Повреждение газопровода Balticconnector

Напомним, в ночь на 8 октября 2023 года в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию.

В Финляндии предполагают, что за повреждением газопровода стоит "какое-то государство". Отметим, что основной линией предварительного расследования является китайское судно Newnew Polar Bear, но другие линии расследования открыты.

Позже стало известно, что финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц позже заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector в Балтийском море не случайны. Речь идет о контейнеровозе Newnew Polar Bear, который и подозревают в повреждении Balticconnector. По предварительным данным, судно тянуло за собой опущенный якорь. Якорь весом шесть тонн обнаружили в нескольких метрах от места повреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Эстония Китай
NEWS
Украинские войска вышли из Авдеевки, - Сырский
Украинские войска вышли из Авдеевки, - Сырский
DAILY
Гарри Каспаров о смерти Навального: Кровь всегда приводит к радикализации
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Гарри Каспаров о смерти Навального: Кровь всегда приводит к радикализации