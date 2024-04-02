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У Газі загинули четверо працівників відомої гуманітарної організації

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Четверо працівників World Central Kitchen (WCK) - британець, поляк і австралієць, а також їхній палестинський водій - загинули у Секторі Газа. За словами міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, це сталося внаслідок удару ізраїльської авіації по їхньому автомобілю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Джерело агентства повідомило, що працівники були одягнені в бронежилети з логотипом WCK – американської гуманітарної неурядової організації, що забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих.

Місцеві журналісти поділилися в Інтернеті кадрами із зображеннями паспортів, які, як вони стверджують, належать убитим робітникам.

У заяві WCK сказано, що організації "відомі повідомлення" про те, що члени її команди були "вбиті під час атаки ЦАХАЛ, працюючи на підтримку наших зусиль з гуманітарної доставки їжі в Газу".

Нещодавно ця благодійна організація потрапила в заголовки новин, надавши сотні тонн їжі жителям Гази.

Коментуючи повідомлення, ЦАХАЛ заявив, що проводить ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб зрозуміти обставини цього "трагічного інциденту".

"ЦАХАЛ докладає значних зусиль, щоб забезпечити безпечну доставку гуманітарної допомоги, і тісно співпрацює з WCK у їхніх життєво важливих зусиллях з надання продовольства та гуманітарної допомоги людям Гази", – додали в ізраїльській армії.

У Міністерстві закордонних справ Австралії заявили, що терміново намагаються підтвердити "тривожні" повідомлення про те, що австралієць був серед загиблих гуманітарних працівників.

"Ми дуже чітко заявили, що очікуємо, аби гуманітарні працівники в Газі мали безпечний і безперешкодний доступ для виконання своєї роботи з порятунку життів", — сказав речник МЗС у заяві.

World Central Kitchen і Україна

У березні 2022 року повідомлялося, що World Central Kitchen готова допомогти українським аграріям та залучити власні ресурси для поповнення запасів насіння, закупки добрив та агрохімікатів для проведення посівної кампанії.

Тоді ж у Львові кулінари !FEST: продуктова місія разом з World Central Kitchen створили з писанок величезну картину. Для цього їм довелося за одну ніч пофарбувати майже 6 тисяч яєць.

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ІзраїльСектор Газа