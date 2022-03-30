ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы, - Свириденко

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 11:51
World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Организация World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы для пополнения запасов семян, закупки удобрений и агрохимикатов для проведения посевной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко после встречи с представителями организации.

Эта организация уже работает в Украине в рамках деятельности волонтерской инициативы Chefs For Ukraine, которая обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий.

"Вместе мы планируем обеспечить продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", - отметила Свириденко.

По ее словам, государство не останется в стороне и также окажет поддержку аграрному бизнесу через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнения оборотных средств и тому подобное.

"Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы - провести посевную в условиях военного положения", - подчеркнула министр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле