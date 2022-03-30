World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы, - Свириденко

Организация World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы для пополнения запасов семян, закупки удобрений и агрохимикатов для проведения посевной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко после встречи с представителями организации.

Эта организация уже работает в Украине в рамках деятельности волонтерской инициативы Chefs For Ukraine, которая обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий.

"Вместе мы планируем обеспечить продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", - отметила Свириденко.

По ее словам, государство не останется в стороне и также окажет поддержку аграрному бизнесу через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнения оборотных средств и тому подобное.

"Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы - провести посевную в условиях военного положения", - подчеркнула министр.