В Газе погибли четыре работника известной гуманитарной организации

Источник агентства сообщил, что работники были одеты в бронежилеты с логотипом WCK – американской гуманитарной неправительственной организации, обеспечивающей питанием пострадавших после стихийных бедствий.

Местные журналисты поделились в Интернете кадрами с изображениями паспортов, которые, как они утверждают, принадлежат убитым рабочим.

В заявлении WCK говорится, что организации "известны сообщения" о том, что члены ее команды были "убиты во время атаки ЦАХАЛ, работая в поддержку наших усилий по гуманитарной доставке пищи в Газу".

Недавно эта благотворительная организация попала в заголовки новостей, предоставив сотни тонн пищи жителям Газы.

Комментируя сообщение, ЦАХАЛ заявил, что проводит тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого "трагического инцидента".

"ЦАХАЛ прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи, и тесно сотрудничает с WCK в их жизненно важных усилиях по предоставлению продовольствия и гуманитарной помощи людям Газа", – добавили в израильской армии.

В Министерстве иностранных дел Австралии заявили, что срочно пытаются подтвердить "тревожные" сообщения о том, что австралиец находился среди погибших гуманитарных работников.

"Мы очень четко заявили, что ожидаем, чтобы гуманитарные работники в Газе имели безопасный и беспрепятственный доступ для выполнения своей работы по спасению жизней", - сказал спикер МИД в заявлении.

World Central Kitchen и Украина