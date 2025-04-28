Газа майже два місяці без поставок продовольства: AP дізналося, як живуть палестинці

Як пише видання, у гуманітарних груп закінчується продовольство для розподілу, а ринки майже порожні. У зв'язку з цим палестинські сім'ї змушені боротися за те, щоб прогодувати своїх дітей.

Близько 2,3 млн палестинців у Газі зараз переважно харчуються консервованими овочами, рисом, макаронами і сочевицею. М'ясо, молоко, сир і фрукти зникли. Хліб і яйця стали дефіцитом. При цьому нечисленні овочі та інші продукти на ринку рідко зросли в ціні, ставши недоступними для більшості.

"Ми не можемо отримати нічого, що забезпечувало б нас білком або поживними речовинами", - розповіла місцева мешканка Хан-Юніс Маріам аль-Наджар.

За її словами, продукти харчування зникають поступово. Коли стало не вистачати м'яса, вона купила консервовану сардину, але і її більше немає. Раніше сім'я отримувала пакети молока від ООН, які закінчилися кілька тижнів тому. Раз на тиждень жінка купувала помідори, щоб робити дітям салат, але зараз і цього не може собі дозволити.

Тепер сім'я перейшла на режим харчування квасолею з банок або горошком і морквою. Коли вони не можуть знайти це, то беруть сочевицю або макарони з благодійної кухні. Якщо аль-Наджар знаходить хліб або цукор, вона дає своїм дітям хліб, замочений у чаї, щоб втамувати голод.

Лікарі попереджають, що нестача різноманітності, білка та інших поживних речовин у раціоні дітей завдасть довгострокової шкоди здоров'ю.

"Дітям потрібна харчова піраміда для розвитку. М'ясо, яйця, риба та молочні продукти для росту, фрукти та овочі для зміцнення імунної системи. У Газі цього немає", - сказав доктор Айман Абу Тейр, голова відділення лікувального харчування в лікарні Насера в Хан-Юнісі.