Газа почти два месяца без поставок продовольствия: AP узнало, как живут палестинцы

В сектор Газа, заблокированный Израилем, уже почти 60 дней не поступало продовольствия, топлива, лекарств и других товаров
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как пишет издание, у гуманитарных групп заканчивается продовольствие для распределения, а рынки почти пусты. В связи с этим палестинские семьи вынуждены бороться за то, чтобы прокормить своих детей.
Около 2,3 млн палестинцев в Газе сейчас в основном питаются консервированными овощами, рисом, макаронами и чечевицей. Мясо, молоко, сыр и фрукты исчезли. Хлеб и яйца стали дефицитом. При этом немногочисленные овощи и другие продукты на рынке редко выросли в цене, став недоступными для большинства.
"Мы не можем получить ничего, что обеспечивало бы нас белком или питательными веществами", - рассказала местная жительница Хан-Юнис Мариам аль-Наджар.
По ее словам, продукты питания исчезают постепенно. Когда стало не хватать мяса, она купила консервированную сардину, но и ее больше нет. Раньше семья получала пакеты молока от ООН, которые закончились несколько недель назад. Раз в неделю женщина покупала помидоры, чтобы делать детям салат, но сейчас и этого не может себе позволить.
Теперь семья перешла на режим питания фасолью из банок или горошка и моркови. Когда они не могут найти это, то берут чечевицу или макароны из благотворительной кухни. Если аль-Наджар находит хлеб или сахар, она дает своим детям хлеб, замоченный в чае, чтобы утолить голод.
Врачи предупреждают, что недостаток разнообразия, белка и других питательных веществ в рационе детей, нанесет долгосрочный ущерб из здоровья.
"Детям нужна пищевая пирамида для развития. Мясо, яйца, рыба и молочные продукты для роста, фрукты и овощи для укрепления иммунной системы. В Газе этого нет", - сказал доктор Айман Абу Тейр, глава отделения лечебного питания в больнице Насера в Хан-Юнисе.
Напомним, Израиль ввел блокаду в Газе 2 марта, после чего, 18 марта, нарушил двухмесячное прекращение огня и возобновил военные действия. Страна заявила, что оба шага направлены на то, чтобы оказать давление на ХАМАС с целью освобождения заложников. Важно отметить, что во время "перемирия" стороны обменивались заложниками, однако вскоре ХАМАС перестал их отдавать и срывал сделку. Группировку предупреждали, что если так и будет дальше, прекращение огня может закончиться.
Что касается блокады, AP пишет, что правозащитные организации называют ее "тактикой голодания", которая ставит под угрозу все населения и является военным преступлением.
Израиль ранее заявлял, что в Газе достаточно помощи после резкого увеличения ее распределения, когда действовало прекращение огня. Страна обвиняет ХАМАС, что группировка перенаправляла эту помощь на свои цели.
В свою очередь гуманитарные работники отрицают, что есть значительное перенаправление, заявляя, что ООН строго следит за распределением.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Египет и Катар, которые являются посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников, сделали новое предложение сторонам. Оно предусматривает перемирие на 5-7 лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.