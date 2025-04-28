Газа почти два месяца без поставок продовольствия: AP узнало, как живут палестинцы

Как пишет издание, у гуманитарных групп заканчивается продовольствие для распределения, а рынки почти пусты. В связи с этим палестинские семьи вынуждены бороться за то, чтобы прокормить своих детей.

Около 2,3 млн палестинцев в Газе сейчас в основном питаются консервированными овощами, рисом, макаронами и чечевицей. Мясо, молоко, сыр и фрукты исчезли. Хлеб и яйца стали дефицитом. При этом немногочисленные овощи и другие продукты на рынке редко выросли в цене, став недоступными для большинства.

"Мы не можем получить ничего, что обеспечивало бы нас белком или питательными веществами", - рассказала местная жительница Хан-Юнис Мариам аль-Наджар.

По ее словам, продукты питания исчезают постепенно. Когда стало не хватать мяса, она купила консервированную сардину, но и ее больше нет. Раньше семья получала пакеты молока от ООН, которые закончились несколько недель назад. Раз в неделю женщина покупала помидоры, чтобы делать детям салат, но сейчас и этого не может себе позволить.

Теперь семья перешла на режим питания фасолью из банок или горошка и моркови. Когда они не могут найти это, то берут чечевицу или макароны из благотворительной кухни. Если аль-Наджар находит хлеб или сахар, она дает своим детям хлеб, замоченный в чае, чтобы утолить голод.

Врачи предупреждают, что недостаток разнообразия, белка и других питательных веществ в рационе детей, нанесет долгосрочный ущерб из здоровья.

"Детям нужна пищевая пирамида для развития. Мясо, яйца, рыба и молочные продукты для роста, фрукты и овощи для укрепления иммунной системы. В Газе этого нет", - сказал доктор Айман Абу Тейр, глава отделения лечебного питания в больнице Насера в Хан-Юнисе.