Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, на українських АЗС продовжилося зростання вартості автогазу. Натомість ціни на всі види бензину та дизельне пальне залишаються повністю стабільними у більшості провідних мереж.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Автогаз: Найбільший стрибок зафіксовано в мережі OKKO, де автогаз подорожчав одразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). У мережах SOCAR, "Укрнафта" та UPG вартість скрапленого газу зросла на 1,00 грн/л. Мережа WOG утримала ціну на позначці 58,90 грн/л.
Дизельне пальне: Вартість стандартного та преміального дизелю залишається без змін у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.
Бензини: Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальні марки 100-ї залишаються на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG