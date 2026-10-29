Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября

Ситуация на рынке

Автогаз: Самый большой скачок зафиксирован в сети OKKO, где автогаз подорожал сразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). В сетях SOCAR, "Укрнафта" и UPG стоимость сжиженного газа выросла на 1,00 грн/л. Сеть WOG удержала цену на отметке 58,90 грн/л.

Дизельное топливо: Стоимость стандартного и премиального дизеля остается без изменений у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.

Бензины: Цены на бензины А-92, А-95 и премиальные марки 100 остаются на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 29 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 58,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 58,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 55,90 грн (+1 грн)

UPG