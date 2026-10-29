Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября

В четверг, 29 октября, на украинских АЗС продолжился рост стоимости автогаза. В то же время цены на все виды бензина и дизельное топливо остаются полностью стабильными в большинстве ведущих сетей.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз: Самый большой скачок зафиксирован в сети OKKO, где автогаз подорожал сразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). В сетях SOCAR, "Укрнафта" и UPG стоимость сжиженного газа выросла на 1,00 грн/л. Сеть WOG удержала цену на отметке 58,90 грн/л.
Дизельное топливо: Стоимость стандартного и премиального дизеля остается без изменений у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.
Бензины: Цены на бензины А-92, А-95 и премиальные марки 100 остаются на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG