Газ вже перевищив 50 грн, дизель йде до нової межі: оновлені ціни на АЗС 21 жовтня

Ситуація на ринку

Подорожчання автогазу: Автогаз додав у ціні практично в усіх мережах. На АЗС OKKO, WOG та "Укрнафта" вартість зросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копійок/л. Найдорожчий газ продають на SOCAR (54,40 грн/л), а найдешевший - на "Укрнафті" (50,90 грн/л).

Зростання цін на дизельне пальне: Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість усіх видів дизелю (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" та UPG ціни на дизель залишилися без змін.

Динаміка цін на бензин: Більшість операторів утримують попередні цінники на бензин, однак мережа UPG підвищила вартість усіх марок бензину (А-95, UPG 95 та UPG 100) на 1,00 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 21 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 105,90 грн (+1 грн)

Газ: 52,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 107,50 грн

ДП Євро-5: 104,50 грн

Газ: 53,50 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 106,00 грн (+1 грн)

Газ: 54,40 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 50,90 грн (+1 грн)

UPG