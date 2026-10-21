Газ вже перевищив 50 грн, дизель йде до нової межі: оновлені ціни на АЗС 21 жовтня

В Україні у середу, 21 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. Зафіксовано чергове подорожчання бензину, дизельного пального та автогазу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Подорожчання автогазу: Автогаз додав у ціні практично в усіх мережах. На АЗС OKKO, WOG та "Укрнафта" вартість зросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копійок/л. Найдорожчий газ продають на SOCAR (54,40 грн/л), а найдешевший - на "Укрнафті" (50,90 грн/л).
Зростання цін на дизельне пальне: Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість усіх видів дизелю (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" та UPG ціни на дизель залишилися без змін.
Динаміка цін на бензин: Більшість операторів утримують попередні цінники на бензин, однак мережа UPG підвищила вартість усіх марок бензину (А-95, UPG 95 та UPG 100) на 1,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG