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Газ вже перевищив 50 грн, дизель йде до нової межі: оновлені ціни на АЗС 21 жовтня

06:19 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне на АЗС 6 жовтня (соцмережі ОККО)

В Україні у середу, 21 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. Зафіксовано чергове подорожчання бензину, дизельного пального та автогазу.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Подорожчання автогазу: Автогаз додав у ціні практично в усіх мережах. На АЗС OKKO, WOG та "Укрнафта" вартість зросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копійок/л. Найдорожчий газ продають на SOCAR (54,40 грн/л), а найдешевший - на "Укрнафті" (50,90 грн/л).

Зростання цін на дизельне пальне: Мережі OKKO та SOCAR підняли вартість усіх видів дизелю (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" та UPG ціни на дизель залишилися без змін.

Динаміка цін на бензин: Більшість операторів утримують попередні цінники на бензин, однак мережа UPG підвищила вартість усіх марок бензину (А-95, UPG 95 та UPG 100) на 1,00 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 21 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн (+1 грн)
  • ДП Євро: 105,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 52,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 107,50 грн
  • ДП Євро-5: 104,50 грн
  • Газ: 53,50 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн (+1 грн)
  • ДП NANO: 106,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 54,40 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 101,90 грн
  • ДП: 99,90 грн
  • Газ: 50,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн)
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДП upgDIESEL: 103,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 51,90 грн (+40 коп)
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