Долар дорожчає, євро завмер: актуальний курс валют НБУ на 21 жовтня

Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на середу, 21 жовтня. Американська валюта подорожчала, тоді як курс євро залишився без змін.

Скільки коштує валюта за оновленими даними та чому долар і євро можуть одночасно рухатися в протилежних напрямках щодо гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 21 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,07 гривні. Порівняно з вівторком, 20 жовтня, американська валюта подорожчала на 7 копійок – із 45,00 гривні.

Офіційний курс євро не змінився. На 21 жовтня він становить 50,53 гривні – стільки ж, скільки й попереднього робочого дня.

Фото: курс валют НБУ на 21 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар і євро можуть рухатися в протилежних напрямках

Як розповів в коментарі для РБК-Україна засновник і президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, Національний банк України насамперед стежить за динамікою долара щодо гривні та згладжує коливання на цьому ринку. Водночас зміни курсу гривні до євро регулятор не згладжує в такий самий спосіб.

За словами експерта, співвідношення долара та євро формується на світовому валютному ринку Forex, де щодня відбуваються операції на трильйони доларів та євро. Через це одна валюта може зміцнюватися, а інша – одночасно слабшати.

Передбачити напрямок і масштаб таких змін складно, оскільки на ринок впливають геополітичні події та заяви світових лідерів. Як пояснює Козак, новини можуть змінювати очікування учасників ринку й спричиняти рух валютних курсів у різних напрямках.

Якщо долар суттєво зміцнюється щодо євро, він може подорожчати й щодо гривні, тоді як євро, навпаки, може подешевшати. За словами експерта, такий сценарій цілком можливий.

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