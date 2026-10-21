Газ уже превысил 50 грн, дизель идет к новому пределу: обновленные цены на АЗС 21 октября

В Украине в среду, 21 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. Зафиксировано очередное подорожание бензина, дизельного топлива и автогаза.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание автогаза: Автогаз прибавил в цене практически во всех сетях. На АЗС OKKO, WOG и "Укрнафта" стоимость выросла на 1,00 грн/л, а на UPG - на 40 копеек/л. Самый дорогой газ продают на SOCAR (54,40 грн/л), а самый дешевый - на "Укрнафте" (50,90 грн/л).
Рост цен на дизельное топливо: Сети OKKO и SOCAR подняли стоимость всех видов дизеля (как стандартного, так и брендового) на 1,00 грн/л. На заправках WOG, "Укрнафта" и UPG цены на дизель остались без изменений.
Динамика цен на бензин: Большинство операторов удерживают предыдущие ценники на бензин, однако сеть UPG повысила стоимость всех марок бензина (А-95, UPG 95 и UPG 100) на 1,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG