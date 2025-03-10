Газ в Украине подешевел после трехмесячного роста цен

Фактическая цена реализации газа в Украине в феврале 2025 года выросла на 0,2% до 16 307 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. Таким образом, газ подешевел после рост цен три месяца подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

Однако газ стоит дороже, чем феврале прошлого года (12 180 гривен).

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 450 долларов за тысячу кубометров (18,7 тысяч гривен).

Стоимость газа в Европе упала с начала года на 35%.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности по производству СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году упали на 15,4% до 393,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2025 году цены вырастут на 2,7% до 404,7 долларов за тысячу кубометров, в 2026 году упадут на 4,9% до 384,7 долларов, в 2027 году упадут на 12,5% до 336,5 долларов.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы вырастут, как только "позволят условия". В послевоенный период тарифы тоже будут расти.