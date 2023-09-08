Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Таким чином, газ дорожчає другий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася більш ніж утричі.

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. Заповненість газових сховищ перевищила 90%. Зважаючи на те, що запаси заповнені задовго до початку опалювального сезону, а промисловий попит знизився, Європа наразі залишається добре забезпеченою.

Ціни на газ цього місяця були надзвичайно волатильними, оскільки трейдери очікують на результати загроз страйків в Австралії. Ф'ючерси на хабі TTF коштують 35,65 євро за мегават-годину (400 доларів з тисячу кубометрів), хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.