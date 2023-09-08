Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за серпень 2023 року. Вартість становила 12 500 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 15,5% більше, ніж на місяць раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.
Таким чином, газ дорожчає другий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася більш ніж утричі.
Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. Заповненість газових сховищ перевищила 90%. Зважаючи на те, що запаси заповнені задовго до початку опалювального сезону, а промисловий попит знизився, Європа наразі залишається добре забезпеченою.
Ціни на газ цього місяця були надзвичайно волатильними, оскільки трейдери очікують на результати загроз страйків в Австралії. Ф'ючерси на хабі TTF коштують 35,65 євро за мегават-годину (400 доларів з тисячу кубометрів), хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.
НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.
На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.