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Газ в Украине дорожает второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Фото: цена на газ Украине выросла (Виталий Носач, РБК-Укарина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за август 2023 года. Стоимость составила 12 500 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 15,5% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, газ дорожает второй месяц подряд. Однако за последний год цена опустилась более чем в три раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням. Заполненность газовых хранилищ превысила 90%. Учитывая, что запасы заполнены задолго до начала отопительного сезона, а промышленный спрос снизился, Европа на данный момент остается хорошо обеспеченной.

Цены на газ в этом месяце были чрезвычайно волатильными, поскольку трейдеры ожидают результатов угроз забастовок в Австралии. Фьючерсы на хабе TTF стоят 35,65  евро за мегаватт-час (400 долларов з тысячу кубометров), хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

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Цена на газМинистерство экономики