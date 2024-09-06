Газ в Україні дорожчає четвертий місяць поспіль

Таким чином газ дорожчає четвертий місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у серпні минулого року (12 500 гривень).

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 415 доларів за тисячу кубометрів (17 тисячі гривень). Останніми днями ціни почали знижуватися. Зростання імпорту зрідженого природного газу та рекордні запаси палива допомогли зняти деякі побоювання з приводу постачання. У серпні вони зросли до максимуму з грудня після переходу ДВС "Суджа" у Курській області під контроль України.

Як зазначили в НБУ, ціни на газ у Європі зростали під впливом ескалації геополітичних конфліктів на тлі високого попиту з боку країн Азії та скорочення постачання Норвегією внаслідок проведення технічних робіт. Натомість достатньо високий рівень запасів газу в Європі (91,6% заповненості сховищ) та відносно слабкий попит стримували ціни від стрімкішого зростання.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку, незважаючи на збереження високої волатильності, поступово знижуватимуться.

НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.