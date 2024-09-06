Газ в Украине дорожает четвертый месяц подряд

Фактическая цена реализации газа в Украине в августе 2024 года выросла на 2,3% до 12 995 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.
Таким образом, газ дорожает четвертый месяц после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в августе прошлого года (12 500 гривен).
Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 415 долларов за тысячу кубометров (17 тысяч гривен). В последние дни цены начали снижаться. Рост импорта сжиженного природного газа и рекордные запасы топлива помогли снять некоторые опасения по поводу поставок. В августе они выросли до максимума с декабря после перехода ГИС "Суджа" в Курскую область под контроль Украины.
Как отметили в НБУ, цены на газ в Европе росли под влиянием эскалации геополитических конфликтов на фоне высокого спроса со стороны стран Азии и сокращения снабжения Норвегией в результате проведения технических работ. В то же время, достаточно высокий уровень запасов газа в Европе (91,6% заполненности хранилищ) и относительно слабый спрос сдерживали цены от более стремительного роста.
НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться.
НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.