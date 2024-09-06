Газ в Украине дорожает четвертый месяц подряд

Таким образом, газ дорожает четвертый месяц после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в августе прошлого года (12 500 гривен).

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 415 долларов за тысячу кубометров (17 тысяч гривен). В последние дни цены начали снижаться. Рост импорта сжиженного природного газа и рекордные запасы топлива помогли снять некоторые опасения по поводу поставок. В августе они выросли до максимума с декабря после перехода ГИС "Суджа" в Курскую область под контроль Украины.

Как отметили в НБУ, цены на газ в Европе росли под влиянием эскалации геополитических конфликтов на фоне высокого спроса со стороны стран Азии и сокращения снабжения Норвегией в результате проведения технических работ. В то же время, достаточно высокий уровень запасов газа в Европе (91,6% заполненности хранилищ) и относительно слабый спрос сдерживали цены от более стремительного роста.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.