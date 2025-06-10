Газ в Україні дешевшає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Ціни на газ поступово знижуються на європейському ринку. В Україні газ дешевшає другий місяць поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.
За даними міністерства фактична ціна реалізації газу в Україні в травні 2025 року впала на 3,9% до 15 507 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Однак газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (12 460 гривень).
Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 430 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисяч гривень). Вартість газу в Європі впала з початку року на 35%.
Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.
Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств. Витрати на імпорт газу, за розрахунками НБУ, становитимуть 2,9 млрд доларів.
Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів.
В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).
Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, щойно "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи теж зростатимуть.
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