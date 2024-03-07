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Газ в Україні дешевшає четвертий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Фото: Ціни на газ в Україні падають четвертий місяць поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2024 року. Вартість становила 12 180,30 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, газ дешевшає четвертий місяць поспіль і коштує майже вдвічі менше, ніж рік тому.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 300 доларів за тисячу кубометрів (11,4 тисячі гривень).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361, 5 доларів.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому ціна залишається незмінною - 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

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Ціна на газ