Газ в Україні дешевшає четвертий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Таким чином, газ дешевшає четвертий місяць поспіль і коштує майже вдвічі менше, ніж рік тому.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 300 доларів за тисячу кубометрів (11,4 тисячі гривень).

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361, 5 доларів.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення, тому ціна залишається незмінною - 7,96 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).