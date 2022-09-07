Газ в Украине за последний месяц подорожал более чем на 50%

Таким образом, за последний месяц цена выросла на 54,4% гривнах и на 34,4 в долларах.

Более значительный рост в гривнах вызван девальвацией национальной валюты с 21 июля на 25% до 36,6 гривен за доллар.

Цена импортного газа

Кроме того, стоимость импортного природного газа в августе 2022 года составила 31 520,17 гривен или 861,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газ за месяц подорожал на 24,6% в гривнах и подешевел на 0,3% в долларах.