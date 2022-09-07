Газ в Украине за последний месяц подорожал более чем на 50%

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за август 2022 года. Стоимость составила 49 379,31 гривен или 1 350,33 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.
Таким образом, за последний месяц цена выросла на 54,4% гривнах и на 34,4 в долларах.
Более значительный рост в гривнах вызван девальвацией национальной валюты с 21 июля на 25% до 36,6 гривен за доллар.
Кроме того, стоимость импортного природного газа в августе 2022 года составила 31 520,17 гривен или 861,9 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газ за месяц подорожал на 24,6% в гривнах и подешевел на 0,3% в долларах.
Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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