Газ в Україні за останній місяць подорожчав більш ніж на 50%

Таким чином, за останній місяць ціна зросла на 54,4% гривнях і на 34,4 в доларах.

Більш значне зростання в гривнях викликане девальвацією національної валюти з 21 липня на 25% до 36,6 гривень за долар.

Ціна імпортного газу

Крім того, вартість імпортного природного газу у серпні 2022 року склала 31 520,17 гривень або 861,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Газ за місяць подорожчав на 24,6% в гривнях і подешевшав на 0,3% в доларах.