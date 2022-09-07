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Газ в Україні за останній місяць подорожчав більш ніж на 50%

Фото: вартість газу в Україні за серпень зросла майже на 55% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за серпень 2022 року. Вартість склала 49 379,31 гривень або 1 350,33 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, за останній місяць ціна зросла на 54,4% гривнях і на 34,4 в доларах.

Більш значне зростання в гривнях викликане девальвацією національної валюти з 21 липня на 25% до 36,6 гривень за долар.

Ціна імпортного газу

Крім того, вартість імпортного природного газу у серпні 2022 року склала 31 520,17 гривень або 861,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Газ за місяць подорожчав на 24,6% в гривнях і подешевшав на 0,3% в доларах.

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Ціна на газ