Газ, світло, вода: які комунальні послуги покривають пільги в 2026 році

Отримати пільгу можна за:

послуги з постачання та розподілу природного газу;

постачання та розподіл електроенергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

управління побутовими відходами;

послуга з управління багатоквартирним будинком.

Також у передбачених законодавством випадках пільга може поширюватися на абонентське обслуговування та окремі витрати на управління багатоквартирним будинком.

Газ

Пільга може стосуватися як вартості природного газу, так і послуги з його розподілу. Тобто до переліку входять обидві складові платежу за газопостачання.

Окремо передбачена можливість отримати пільгу на придбання скрапленого газу. Для домогосподарств, які використовують тверде паливо, також може надаватися грошова пільга на його придбання. Такі виплати здійснюються один раз на рік протягом опалювального сезону.

Електроенергія

Пільга поширюється на послугу з постачання та розподілу електричної енергії. У випадку індивідуального електричного опалення електроенергія також враховується під час розрахунку пільги на опалення в межах установлених соціальних нормативів.

Вода

Пільговики можуть отримати знижку на централізоване водопостачання та водовідведення. До переліку також входить постачання гарячої води. Отже, якщо в домогосподарстві є відповідні послуги, вони можуть враховуватися під час розрахунку пільги.

Опалення

Пільга поширюється на постачання теплової енергії. Для людей, які мають індивідуальне опалення газом або електроенергією, відповідні витрати також можуть враховуватися під час розрахунку пільги. Для розрахунку пільг на опалення застосовується тривалість опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Вивезення сміття

Пільга може поширюватися і на послугу з управління побутовими відходами. Тобто знижка стосується не лише основних комунальних платежів - газу, світла, води та тепла, а й послуги з вивезення побутових відходів.

Управління багатоквартирним будинком

Окремо до переліку входить житлова послуга з управління багатоквартирним будинком. Також у визначених випадках враховуються витрати на управління будинком, у якому створено ОСББ або житлово-будівельний кооператив.