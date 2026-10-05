Газ, свет, вода: какие коммунальные услуги покрывают льготы в 2026 году

Получить льготу можно на:

услуги по поставке и распределению природного газа;

снабжение и распределение электроэнергии;

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

управление бытовыми отходами;

услуга по управлению многоквартирным домом.

Также в предусмотренных законодательством случаях льгота может распространяться на абонентское обслуживание и отдельные расходы по управлению многоквартирным домом.

Газ

Льгота может распространяться как на стоимость природного газа, так и на услугу по его распределению. То есть в перечень входят обе составляющие платежа за газоснабжение.

Отдельно предусмотрена возможность получить льготу на приобретение сжиженного газа. Для домохозяйств, использующих твердое топливо, также может предоставляться денежная льгота на его приобретение. Такие выплаты производятся один раз в год в течение отопительного сезона.

Электроэнергия

Льгота распространяется на услуги по поставке и распределению электрической энергии. В случае индивидуального электрического отопления электроэнергия также учитывается при расчете льготы на отопление в пределах установленных социальных нормативов.

Вода

Льготники могут получить скидку на централизованное водоснабжение и водоотведение. В перечень также входит поставка горячей воды. Следовательно, если в домохозяйстве предоставляются соответствующие услуги, они могут учитываться при расчете льготы.

Отопление

Льгота распространяется на поставку тепловой энергии. Для людей, имеющих индивидуальное отопление газом или электроэнергией, соответствующие расходы могут учитываться при расчете льготы.

Для расчета льгот на отопление применяется продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Вывоз мусора

Льгота может распространяться и на услугу по управлению бытовыми отходами. То есть скидка касается не только основных коммунальных платежей - газа, электроэнергии, воды и тепла, но и услуги по управлению бытовыми отходами.

Управление многоквартирным домом

Отдельно в перечень входит жилищная услуга по управлению многоквартирным домом.

Также в определенных случаях учитываются расходы на управление домом, в котором создано ОСМД или жилищно-строительный кооператив.