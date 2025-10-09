ua en ru
Газ і світло під загрозою: мер Івано-Франківська розповів про план на випадок блекаутів

Четвер 09 жовтня 2025 15:31
Газ і світло під загрозою: мер Івано-Франківська розповів про план на випадок блекаутів Фото: В Івано-Франківську готуються до можливого блекауту (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Івано-Франківській громаді готуються до найгіршого сценарію цієї зими — можливих одночасних відключень електроенергії та газу через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Руслана Марцінківа в ефірі радіо "Західний полюс".

За його словами, найскладніша ситуація може виникнути у разі відключення цілих мікрорайонів від газопостачання. До вимкнення світла місцева влада готова, а до відключення газу - ні. Він визнає, що такий сценарій можливий і в регіоні готуються до нього.

У випадку тривалих блекаутів у школах та дитячих садках відкриють пункти обігріву, де люди зможуть зігрітися, випити чаю та переночувати. Там також встановлять термінали Starlink для зв’язку.

Крім того, за словами мера, громада вже створює запаси палива та розробляє план дій на випадок масштабних відключень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабмін затвердив план проходження зими, який передбачає захист енергетичних об’єктів, резерв обладнання та антикризові штаби для швидкого реагування на удари Росії, щоб запобігти блекаутам.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати енергетику попри брак систем ППО, нарощуватиме перехоплювачі та дрони, а також має плани "А" і "Б" для відновлення енергосистеми та забезпечення газу у разі масованих атак Росії.

Івано-Франківськ Електроенергія Газ Блекаут
