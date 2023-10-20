Газ у Європі дорожчає через конфлікт Ізраїлю з ХАМАС

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах сьогодні зросли на 1,5% до 51 євро за мегават-годину (близько 570 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни приблизно на 35% вищі, ніж до нападу 7 жовтня на Ізраїль з боку ХАМАС, який США та Європейський Союз визнали терористичною організацією.

Зростають побоювання, що США можуть бути втягнуті у ширшу регіональну війну Близькому Сході. США спостерігають посилення атак безпілотників в Іраку та Сирії, повідомив Пентагон, тоді як американський есмінець перехопив крилаті ракети, випущені Ізраїлем бойовиками-хуситами в Ємені.

Крім того, президент Джо Байден звернувся безпосередньо до американського народу з проханням підтримати фінансування Ізраїлю, а також військових зусиль України.

Закриття родовища

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом вже призвів до закриття великого родовища Єгипту, що порушує питання щодо експорту зрідженого природного газу з цієї північноафриканської країни. Частка Єгипту в постачанні газу до Європи незначна, але ширший конфлікт та потенційне втручання Ірану можуть також збільшити ризики для безпеки катарських судів ЗПГ, що проходять через Ормузьку протоку.

"Найбільший ризик для європейського та глобального балансу пов'язаний з потенційною ескалацією конфлікту між ХАМАСом та Ізраїлем із залученням Ірану та виникненням напруженості щодо використання Ормузької протоки", - заявила на цьому тижні компанія Energy Aspects Ltd.

Подібне втручання може також підвищити ризики безпеки міжнародних газопроводів у регіоні, вважає аналітичний центр Брейгеля.

"Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, що триває, палестинським угрупуванням бойовиків, становить серйозну загрозу регіональному ринку природного газу і може мати побічні наслідки для поставок зрідженого природного газу в Європу в міру наближення зими", - йдеться в повідомленні Rystad Energy.

Опалювальний сезон

Водночас глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що збільшення запасів газу в Європі сприяє послабленню інфляційного тиску в єврозоні і дозволяє з більшою впевненістю дивитися на зиму.

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30% по порівняно із зимою 2022-2023 років.