Газ в Европе дорожает из-за конфликта Израиля с ХАМАС

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросли на 1,5% до 51 евро за мегаватт-час (около 570 долларов за тысячу кубометров).

Цены примерно на 35% выше, чем до нападения 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС, который США и Европейский Союз признали террористической организацией.

Растут опасения, что США могут быть втянуты в более широкую региональную войну на Ближнем Востоке. США наблюдают усиление атак беспилотников в Ираке и Сирии, сообщил Пентагон, в то время как американский эсминец перехватил крылатые ракеты, выпущенные по Израилю боевиками-хуситами в Йемене.

Кроме того, президент Джо Байден напрямую обратился к американскому народу с просьбой поддержать финансирование Израиля, а также военных усилий Украины.

Закрытие месторождения

Конфликт между Израилем и ХАМАСом уже привел к закрытию крупного месторождения, снабжающего Египет, что поднимает вопросы по поводу экспорта сжиженного природного газа из этой североафриканской страны. Доля Египта в поставках газа в Европу незначительна, но более широкий конфликт и потенциальное вмешательство Ирана могут также увеличить риски для безопасности катарских судов СПГ, проходящих через Ормузский пролив.

"Самый большой риск для европейского и глобального баланса связан с потенциальной эскалацией конфликта между ХАМАСом и Израилем с вовлечением Ирана и возникновением напряженности по поводу использования Ормузского пролива", - заявила на этой неделе компания Energy Aspects Ltd.

Подобное вмешательство может также повысить риски для безопасности международных газопроводов в регионе, считает аналитический центр Брейгеля.

"Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС, палестинской группировкой боевиков, представляет серьезную угрозу региональному рынку природного газа и может иметь побочные последствия для поставок сжиженного природного газа в Европу по мере приближения зимы", - говорится в сообщении Rystad Energy.

Отопительный сезон

В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что увеличение запасов газ в Европе способствует ослаблению инфляционного давления в еврозоне и позволяет с большей уверенностью смотреть на предстоящую зиму.

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.