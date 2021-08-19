"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину

Стремительное наступление "Талибана" наверняка спровоцирует новый миграционный кризис. Тысячи и тысячи афганцев любыми путями пытаются сбежать из страны, растекаясь по всему миру.

В особой опасности оказались чиновники предыдущей власти и сотрудничавшие с американцами жители Афганистана. А также те, чьи взгляды, профессия и образ жизни слишком контрастируют со средневековыми представлениями талибов о том, как должно быть устроено общество.

Одна из таких – кинорежиссер и продюсер Сахра Карими, 17 августа прилетевшая в Киев. Она рассказала РБК-Украина о том, как убежала от талибов и почему радикальные исламисты смогли захватить власть в Афганистане.

Сахра Карими родилась в Тегеране в семье афганцев, училась в Словакии, где получила степень по киноискусству и завоевала самую престижную местную кинопремию. Ее документальные фильмы, посвященные в основном борьбе афганских женщин за свои права, показывались и получали награды на международных кинофестивалях по всему миру. С 2019 года она стала первой женщиной-руководителем государственного "Афганфильма".

Безусловно, в стране победившего "Талибана" эмансипированной женщине-кинорежиссеру места найтись просто не могло. Тем более, в последние недели, когда боевики одну за одной захватывали провинции Афганистана, Сахра в соцсетях регулярно обращалась к миру с просьбами обратить внимание на происходящее. Она упрекала Запад в игнорировании трагедии, которая обрушилась на ее народ, и не скрывала своей ненависти к талибам и их порядкам.

Несмотря на то, что военная победа радикальных исламистов уже давно выглядела неизбежной, мало кто ожидал, что они возьмут Кабул так быстро и фактически без боя. Президент Афганистана тайно сбежал из страны, а правительственные войска массово дезертировали.

Сахру эта новость застала в отделении банка, где она несколько часов ждала в очереди, чтобы снять наличные. Вызвать такси не получилось – и режиссер побежала домой по улицам Кабула. По дороге она снимала происходящее в столице в свой Instagram и сообщала прохожим о том, что талибы уже вошли в город. Видео стало вирусным, его посмотрели более миллиона человек.

Изначально Сахра хотела остаться в стране и продолжать бороться, но чиновники свергнутого правительства ее отговорили. Опасность того, что талибы устроят над ней показательную расправу, чтобы показать афганским женщинам "их место" в новых реалиях – была слишком велика.

Карими связалась со словацкими коллегами, те привлекли к делу официальный Киев – и режиссеру посоветовали быстро ехать в кабульский аэропорт, чтобы сесть на украинский борт. Но к тому моменту его уже заполонили тысячи беженцев, они заняли посадочную полосу и буквально штурмовали самолеты. В атмосфере абсолютного хаоса и паники Сахра с близкими на рейс попасть не смогла, под их именами улетели другие люди.

Однако украинцы ее не бросили и продолжили операцию по спасению режиссера уже с помощью турецких коллег. К месту эвакуации через толпы обезумевших от страха беженцев ее вели буквально в телефонном режиме. До отправки турецкого борта надо было на несколько часов укрыться в здании в другом конце аэропорта. Ждать пришлось с теми, кого Сахра винит в победе "Талибана" не меньше чем Запад, решивший вывести свои войска из страны.

– Знаете, моя семья очень обычная, мы по-простому одеты. Мой брат – плотник, совершенно обычный человек, с нами дети. И вот мы заходим, и я вижу там наших министров, всех главных чиновников, при параде. Это люди, которые развели коррупцию и довели страну до такой нищеты. Они стояли там и удивленно смотрели на меня: "А тебе как удалось попасть на самолет?". Я сказала, что артисту в беде поможет весь мир, а вот они теперь в опасности, – вспоминает женщина.

В итоге, через Стамбул режиссер с семьей смогла добраться до Киева. Тут им предоставили медицинскую помощь и временное убежище. На контрасте с новыми порядками в Афганистане многое здесь у беженцев вызывает неподдельное удивление, особенно у детей.

Маленькая племянница Сахры долго не могла поверить, что из дома можно выйти без хиджаба или хотя бы платка на голове. При талибах за такое вполне могут убить прямо на улице, правда лидеры боевиков уверяют, что теперь – только по решению шариатского суда.

– У нас уже есть опыт жизни под руководством Талибана, с 1996 по 2001 год, – отвечает Карими на вопрос о том, почему многие афганцы были готовы сбежать от талибов любой ценой, даже цепляясь за шасси взлетающего из кабульского аэропорта самолета.

"Талибан" возвращает Афганистан к средневековым нравам (фото: GettyImages)

– Они убивали журналистов, правозащитников, они избивали женщин, забивали их камнями, заставляли носить бурки. Они сотрудничали с другими террористическими группами, с Аль-Каидой, с Пакистаном, который является нашим главным врагом. Люди боятся всех этих вещей, – уточняет режиссер.

В последние недели спикеры боевиков изо всех сил пытаются доказать, что нынешний "Талибан" уже не тот, что был 20-25 лет назад. Они обещают даже соблюдать права женщин, хоть и с учетом "шариатского права". Хотя на практике каждый день появляются новые и новые свидетельства внесудебных избиений и казней за отказ сотрудничать с талибами или просто "неподобающий" внешний вид.

На днях американский бизнесмен Джо Лонсдейл рассказал, что радикальные исламисты повесили его знакомого афганца – переводчика. Ему отрезали руки и прожгли на груди клеймо с номером документа, который ему выдали американцы. Всю семью переводчика тоже убили, кроме 10-летней дочери – ее передали полевым командирам, уже через пару лет на "законных основаниях" девочку смогут насильно выдать замуж.

– Они могут сменить одежду, например, но вы думаете, что они могут поменять свой образ мышления? – объясняет Сахра.

Формально режиссер сейчас в двадцатидневном отпуске. Если боевики, как обещают сейчас, позволят всем и ей, в том числе, вернуться на работу – тогда она согласится, что что-то изменилось. Но по объективным причинам женщина в это совершенно не верит.

Карими не верит в обещания "Талибана" соблюдать права женщин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В ее понимании, нынешнее поколение талибов стало даже опаснее своих предшественников. Потому что радикальные исламисты научились эффективно использовать современные средства связи для своей пропаганды.

Сахра считает, что это тоже внесло свой вклад в поражение правительственных войск. Боевики через соцсети настолько запугали гражданских, что очень немногие решились поддержать армию и выступить против них с оружием в руках.

Другими причинами успеха "Талибана" Сахра называет раскол афганского общества по этническому признаку, высокий уровень религиозности и традиционалистские настроения обычных афганцев. Но в большей мере все же коррумпированность предыдущих властей.

– Бедные люди просто решили, что лучше уже иметь "Талибан", чем эту коррумпированную власть, – говорит режиссер.

Впрочем, и со стран Запада, прежде всего США, она тоже не снимает ответственности за трагедию своего народа. Сахра уверена, что быстрый вывод западных войск обрек правительство на поражение, а Афганистан на возвращение в темные века.

– Спешная эвакуация посольств вызвала страх у людей – "они уходят". Страх и панику, – рассказывает женщина.

На днях в Вашингтоне заявили, что США никогда не обещали построить в Афганистане демократию, а лишь боролись с терроризмом, и эта борьба уже "успешно закончена". Сахра недоумевает, зачем тогда американцы вкладывали миллиарды в укрепление прав человека в ее стране и национальное строительство в целом.

– Нас предали, – не скрывает отчаянья и злости режиссер.

Она вспоминает и о "глупом соглашении с Талибаном", которое заключила еще предыдущая администрация Дональда Трампа в феврале 2020 года. Уже тогда США взяли на себя обязательство вывести войска из страны, а "Талибан" фактически утвердил себя как сила, с которой приходится считаться даже сильнейшему государству мира.

Сейчас Сахра предостерегает цивилизованный мир от признания талибов новой легитимной властью в Афганистане – "это навсегда разрушит нашу страну, отбросит нас на столетие назад". При этом все больше стран мира заявляют о готовности так или иначе вести дела с талибами.

– Да, нам нужен мир, но не такой мир, – возмущается женщина.

Какие-то, пусть и очень осторожные, надежды можно возлагать и на внутреннее сопротивление "Талибану". Повстанцы удерживают провинцию Панджшер – последний свободный от талибов регион Афганистана.

Карта контроля сторон над территорией Афганистана (инфографика: Long War Journal)

Во главе сопротивления встали вице-президент страны Амрулла Салех (провозгласивший себя главой Афганистана после бегства президента Ашрафа Гани) и Ахмад Массуд – сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Массуда, убитого "Аль-Каидой" 9 сентября 2011 года – за два дня до атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Но насколько успешной будет их борьба спрогнозировать пока очень сложно.

В эти дни иногда проводят параллели между Афганистаном и Украиной. Мол, и мы сражаемся против боевиков, которых вооружает и поддерживает агрессивный сосед, и надеемся на помощь Запада. Сахра же предостерегает украинцев от ошибок, которые совершил ее народ.

– Цените демократию и тех, кто работает над ее укреплением, пусть иногда и совершая ошибки. Не будьте как мы. Сохраняйте вашу солидарность и единение, – говорит режиссер.