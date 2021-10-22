UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Газ не должен быть оружием, но для России это нереальное требование, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет использовать газ как товар, а не как оружие. Как пояснил министр, энергетический сектор является основным источником финансирования российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД директору Польского института Славомиру Дембскому.

"Газ должен быть товаром, а не оружием. Но в случае с Россией это нереальное требование, поскольку энергетический сектор Кремля является основным источником финансирования его агрессивной политики, включая вмешательство в выборы в США и Евросоюзе, организацию разрушительных кибератак во всем мире, а также ведение войны в Украине", - сказал министр.

Кулеба отметил, что эту позицию Украина постоянно доносит своим партнерам в США и Европе.

"Мы говорим об этом и в Вашингтоне, и в Берлине. "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, и его необходимо остановить. Я убежден, что это произойдет, но Европе придется набраться опыта, подобного тому, что есть у Украины и других стран Центральной Европы ", - добавил глава МИД.

Напомним, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в попытке давления на Европу с помощью газа.

В ответ российский президент опроверг применение газа как оружия и назвал подобные заявления "политической болтовней".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДмитрий КулебаГаз