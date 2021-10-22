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Газ не має бути зброєю, але для Росії це нереальна вимога, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе використовувати газ як товар, а не як зброю. Як пояснив міністр, енергетичний сектор є основним джерелом фінансування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС директору Польського інституту Славоміру Дембському.

"Газ має бути товаром, а не зброєю. Але у випадку з Росією це нереальна вимога, оскільки енергетичний сектор Кремля є основним джерелом фінансування його агресивної політики, включаючи втручання у вибори в США та Євросоюзі, організацію руйнівних кібератак у всьому світі, а також ведення війни в Україні", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що цю позицію Україна постійно доносить своїм партнерам в США та Європі.

"Ми говоримо про це і у Вашингтоні, і в Берліні. "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, і його необхідно зупинити. Я переконаний, що це станеться, але Європі доведеться набратися досвіду, подібного до того, що є в України та інших країн Центральної Європи", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель звинуватив Росію в спробі тиску на Європу за допомогою газу.

У відповідь російський президент заперечив застосування газу як зброї та назвав подібні заяви "політичною балаканиною".

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Російська ФедераціяДмитро КулебаГаз