Газ дорожчатиме: ціна в Європі може піднятися до 550 доларів

У Європі зростатимуть ціни на газ. Поставки газу на європейський ринок протягом найближчого місяця навряд чи сильно зростуть.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна керівник департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, йдеться в матеріалі "Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні" .

За його словами, заповненість газових сховищ в Європі вже сильно відстає від липневих показників минулих років.

"Це означає, що ціни на газ можуть залишатися на нинішніх високих рівнях, принаймні, ще кілька тижнів", - вважає експерт ICU.

Також голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін в коментарі виданню розповів, що газ може досягти позначки в 550 доларів/тисячу куб. м.

Після цього почнеться активна поставка в Європу скрапленого газу з США і Близького Сходу, що в підсумку і дозволить стабілізувати ціни, вважає він.