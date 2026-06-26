Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня

Головне: Бензин : Найдешевший А-95 серед названих мереж утримує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.

: Найдешевший А-95 серед названих мереж утримує "Укрнафта" по 73,90 грн/л. Дизель : SOCAR та "Укрнафта" пішли на зниження, скинувши від 50 копійок до 1 гривні на літрі (мінімальна ціна серед мереж - 75,40 грн/л).

: SOCAR та "Укрнафта" пішли на зниження, скинувши від 50 копійок до 1 гривні на літрі (мінімальна ціна серед мереж - 75,40 грн/л). Газ: Пробив психологічну позначку і впав до 39,90 грн/л у державній мережі.

Що змінилося на АЗС

Порівняно з попереднім днем, значних коливань цін на пальне на більшості мереж не зафіксовано. Водночас у SOCAR та "Укрнафта" відбулося зниження вартості дизеля та автогазу.

У SOCAR дизель подешевшав до 84,90 грн/л і 81,90 грн/л (залежно від типу), а газ - до 42,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" встановила на два види дизелю однакову ціну, продемонструвавши зниження цінників до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.

Мережі OKKO та WOG залишили цінники без змін.

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Деталізація цін на АЗС 26 червня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 83,90 грн

ДП Євро: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 83,90 грн

ДП Євро-5: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 84,90 грн

ДП NANO: 81,90 грн

Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"