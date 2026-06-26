Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня

На АЗС продовжують коригуватися цінники. Головною подією п'ятниці стало падіння вартості автогазу нижче 40 гривень, також подешевшав ще один вид пального.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ 26 червня.
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Порівняно з попереднім днем, значних коливань цін на пальне на більшості мереж не зафіксовано. Водночас у SOCAR та "Укрнафта" відбулося зниження вартості дизеля та автогазу.
У SOCAR дизель подешевшав до 84,90 грн/л і 81,90 грн/л (залежно від типу), а газ - до 42,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)
Державна "Укрнафта" встановила на два види дизелю однакову ціну, продемонструвавши зниження цінників до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.
Мережі OKKO та WOG залишили цінники без змін.
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