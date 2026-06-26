Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня

Главное: Бензин : Самый дешевый А-95 среди названых сетей удерживает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.

: Самый дешевый А-95 среди названых сетей удерживает "Укрнафта" по 73,90 грн/л. Дизель : SOCAR и "Укрнафта" пошли на понижение, сбросив от 50 копеек до 1 гривны на литре (минимальная цена среди сетей - 75,40 грн/л).

: SOCAR и "Укрнафта" пошли на понижение, сбросив от 50 копеек до 1 гривны на литре (минимальная цена среди сетей - 75,40 грн/л). Газ: Пробил психологическую отметку и упал до 39,90 грн/л в государственной сети.

Что изменилось на АЗС

По сравнению с предыдущим днем значительные колебания цен на топливо на большинстве сетей не зафиксированы. В то же время у SOCAR и "Укрнафта" произошло снижение стоимости дизеля и автогаза.

В SOCAR дизель подешевел до 84,90 грн/л и 81,90 грн/л (в зависимости от типа), а газ - до 42,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" установила на два вида дизеля одинаковую цену, продемонстрировав снижение ценников до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG оставили ценники без изменений.

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Детализация цен на АЗС 26 июня, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 83,90 грн

ДТ Евро: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 83,90 грн

ДТ Евро-5: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 84,90 грн

ДТ NANO: 81,90 грн

Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"