Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня

На АЗС продолжают корректироваться ценники. Главным событием пятницы стало падение стоимости автогаза ниже 40 гривен, также подешевел еще один вид топлива.
РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ 26 июня.
Главное:
По сравнению с предыдущим днем значительные колебания цен на топливо на большинстве сетей не зафиксированы. В то же время у SOCAR и "Укрнафта" произошло снижение стоимости дизеля и автогаза.
В SOCAR дизель подешевел до 84,90 грн/л и 81,90 грн/л (в зависимости от типа), а газ - до 42,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" установила на два вида дизеля одинаковую цену, продемонстрировав снижение ценников до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.
Сети OKKO и WOG оставили ценники без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"