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Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня

11:59 26.06.2026 Пт
2 мин
Стоимость автогаза пересекла новую психологическую отметку
aimg Мария Кучерявец
Фото: одна из сетей АЗС опустила стоимость газа до 39 гривен (инфографика РБК-Украина)

На АЗС продолжают корректироваться ценники. Главным событием пятницы стало падение стоимости автогаза ниже 40 гривен, также подешевел еще один вид топлива.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ 26 июня.

Главное:

  • Бензин: Самый дешевый А-95 среди названых сетей удерживает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
  • Дизель: SOCAR и "Укрнафта" пошли на понижение, сбросив от 50 копеек до 1 гривны на литре (минимальная цена среди сетей - 75,40 грн/л).
  • Газ: Пробил психологическую отметку и упал до 39,90 грн/л в государственной сети.

Что изменилось на АЗС

По сравнению с предыдущим днем значительные колебания цен на топливо на большинстве сетей не зафиксированы. В то же время у SOCAR и "Укрнафта" произошло снижение стоимости дизеля и автогаза.

В SOCAR дизель подешевел до 84,90 грн/л и 81,90 грн/л (в зависимости от типа), а газ - до 42,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" установила на два вида дизеля одинаковую цену, продемонстрировав снижение ценников до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG оставили ценники без изменений.

Читайте также: Как не ошибиться с типом кузова авто и не потратить деньги зря

Детализация цен на АЗС 26 июня, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 83,90 грн
  • ДТ Евро: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 83,90 грн
  • ДТ Евро-5: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 84,90 грн
  • ДТ NANO: 81,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 75,40 грн
  • ДТ: 75,40 грн
  • Газ: 39,90 грн
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