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Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня

11:59 26.06.2026 Пт
2 хв
Вартість автогазу перетнула нову психологічну позначку
aimg Марія Кучерявець
Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня Фото: одна з мереж АЗС опустила вартість газу до 39 гривень (інфографіка РБК-Україна)
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На АЗС продовжують коригуватися цінники. Головною подією п'ятниці стало падіння вартості автогазу нижче 40 гривень, також подешевшав ще один вид пального.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ 26 червня.

Головне:

  • Бензин: Найдешевший А-95 серед названих мереж утримує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
  • Дизель: SOCAR та "Укрнафта" пішли на зниження, скинувши від 50 копійок до 1 гривні на літрі (мінімальна ціна серед мереж - 75,40 грн/л).
  • Газ: Пробив психологічну позначку і впав до 39,90 грн/л у державній мережі.

Що змінилося на АЗС

Порівняно з попереднім днем, значних коливань цін на пальне на більшості мереж не зафіксовано. Водночас у SOCAR та "Укрнафта" відбулося зниження вартості дизеля та автогазу.

У SOCAR дизель подешевшав до 84,90 грн/л і 81,90 грн/л (залежно від типу), а газ - до 42,90 грн/л.

Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" встановила на два види дизелю однакову ціну, продемонструвавши зниження цінників до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.

Мережі OKKO та WOG залишили цінники без змін.

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Деталізація цін на АЗС 26 червня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 83,90 грн
  • ДП Євро: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 83,90 грн
  • ДП Євро-5: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 84,90 грн
  • ДП NANO: 81,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 75,40 грн
  • ДП: 75,40 грн
  • Газ: 39,90 грн
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