Газ по 39 грн і стабільні ціни на бензин: що відбувається на АЗС 26 червня
На АЗС продовжують коригуватися цінники. Головною подією п'ятниці стало падіння вартості автогазу нижче 40 гривень, також подешевшав ще один вид пального.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ 26 червня.
Головне:
- Бензин: Найдешевший А-95 серед названих мереж утримує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
- Дизель: SOCAR та "Укрнафта" пішли на зниження, скинувши від 50 копійок до 1 гривні на літрі (мінімальна ціна серед мереж - 75,40 грн/л).
- Газ: Пробив психологічну позначку і впав до 39,90 грн/л у державній мережі.
Що змінилося на АЗС
Порівняно з попереднім днем, значних коливань цін на пальне на більшості мереж не зафіксовано. Водночас у SOCAR та "Укрнафта" відбулося зниження вартості дизеля та автогазу.
У SOCAR дизель подешевшав до 84,90 грн/л і 81,90 грн/л (залежно від типу), а газ - до 42,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)
Державна "Укрнафта" встановила на два види дизелю однакову ціну, продемонструвавши зниження цінників до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.
Мережі OKKO та WOG залишили цінники без змін.
Деталізація цін на АЗС 26 червня, п'ятниця
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 83,90 грн
- ДП Євро: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 83,90 грн
- ДП Євро-5: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 84,90 грн
- ДП NANO: 81,90 грн
- Газ: 42,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 75,40 грн
- ДП: 75,40 грн
- Газ: 39,90 грн