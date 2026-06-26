ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня

11:59 26.06.2026 Пт
2 мин
Стоимость автогаза пересекла новую психологическую отметку
aimg Мария Кучерявец
Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня Фото: одна из сетей АЗС опустила стоимость газа до 39 гривен (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На АЗС продолжают корректироваться ценники. Главным событием пятницы стало падение стоимости автогаза ниже 40 гривен, также подешевел еще один вид топлива.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ 26 июня.

Главное:

  • Бензин: Самый дешевый А-95 среди названых сетей удерживает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
  • Дизель: SOCAR и "Укрнафта" пошли на понижение, сбросив от 50 копеек до 1 гривны на литре (минимальная цена среди сетей - 75,40 грн/л).
  • Газ: Пробил психологическую отметку и упал до 39,90 грн/л в государственной сети.

Что изменилось на АЗС

По сравнению с предыдущим днем значительные колебания цен на топливо на большинстве сетей не зафиксированы. В то же время у SOCAR и "Укрнафта" произошло снижение стоимости дизеля и автогаза.

В SOCAR дизель подешевел до 84,90 грн/л и 81,90 грн/л (в зависимости от типа), а газ - до 42,90 грн/л.

Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" установила на два вида дизеля одинаковую цену, продемонстрировав снижение ценников до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG оставили ценники без изменений.

Читайте также: Как не ошибиться с типом кузова авто и не потратить деньги зря

Детализация цен на АЗС 26 июня, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 83,90 грн
  • ДТ Евро: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 83,90 грн
  • ДТ Евро-5: 80,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 84,90 грн
  • ДТ NANO: 81,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 75,40 грн
  • ДТ: 75,40 грн
  • Газ: 39,90 грн
Читайте также: Цены на бензин в России побили двадцатилетний рекорд
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин Дизтопливо Цена на газ Газ АЗС
Новости
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ