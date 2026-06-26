Газ по 39 грн и стабильные цены на бензин: что происходит на АЗС 26 июня
На АЗС продолжают корректироваться ценники. Главным событием пятницы стало падение стоимости автогаза ниже 40 гривен, также подешевел еще один вид топлива.
РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ 26 июня.
Главное:
- Бензин: Самый дешевый А-95 среди названых сетей удерживает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
- Дизель: SOCAR и "Укрнафта" пошли на понижение, сбросив от 50 копеек до 1 гривны на литре (минимальная цена среди сетей - 75,40 грн/л).
- Газ: Пробил психологическую отметку и упал до 39,90 грн/л в государственной сети.
Что изменилось на АЗС
По сравнению с предыдущим днем значительные колебания цен на топливо на большинстве сетей не зафиксированы. В то же время у SOCAR и "Укрнафта" произошло снижение стоимости дизеля и автогаза.
В SOCAR дизель подешевел до 84,90 грн/л и 81,90 грн/л (в зависимости от типа), а газ - до 42,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" установила на два вида дизеля одинаковую цену, продемонстрировав снижение ценников до 75,40 грн/л, а автогаз - до 39,90 грн/л.
Сети OKKO и WOG оставили ценники без изменений.
Детализация цен на АЗС 26 июня, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 83,90 грн
- ДТ Евро: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 83,90 грн
- ДТ Евро-5: 80,90 грн
- Газ: 42,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 84,90 грн
- ДТ NANO: 81,90 грн
- Газ: 42,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДТ (Energy): 75,40 грн
- ДТ: 75,40 грн
- Газ: 39,90 грн