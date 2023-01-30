Гайдай відреагував на свою можливу відставку та призначення послом

Голова ОВА зазначив, що готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент Володимир Зеленський.

"Я - член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити", - сказав він.

При цьому Гайдай заявив, що не бачить у цьому жодних сенсації. До того ж, за його словами, наразі немає жодних документів про звільнення та призначення.

"Я працюю до останнього дня всюди на державній службі, де б я не працював, навіть якщо завтра мене призначать на іншу посаду. Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях", - сказав він.

Окрім того, речник президента Сергій Никифоров також зазначив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

"Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення - це коли є підпис під наказом документа. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу", - сказав Никифоров.

Зазначимо, що раніше видання "Українська правда" із посиланням на джерела повідомило, що найближчим часом Гайдая можуть звільнити з посади голову Луганської ОВА та відправити послом у Казахстан.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив звільнення очільників п'яти ОВА.

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