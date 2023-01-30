Гайдай отреагировал на свою возможную отставку и назначение послом

Глава ОВА отметил, что готов работать и на другом направлении, если так решит президент Владимир Зеленский.

"Я - член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, там где человек работает, его с того места надо уволить", - сказал он.

При этом Гайдай заявил, что не видит в этом никаких сенсаций. К тому же, по его словам, пока нет никаких документов об увольнении и назначении.

"Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", - сказал он.

Кроме того, спикер президента Сергей Никифоров также отметил, что приказа об увольнении Гайдая нет.

"Я могу комментировать только конкретные решения, а решения - это когда есть подпись под приказом документа. А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее комментировать, к сожалению, не могу", - сказал Никифоров.

Отметим, что ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что в ближайшее время Гайдая могут уволить с должности главы Луганской ОВА и отправить послом в Казахстан.

Напомним, недавно Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОВА.

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