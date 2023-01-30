RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай отреагировал на свою возможную отставку и назначение послом

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

На данный момент нет решения о возможном увольнении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и его дальнейшем назначении послом в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая в комментарии "Суспільному".

Глава ОВА отметил, что готов работать и на другом направлении, если так решит президент Владимир Зеленский.

"Я - член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, там где человек работает, его с того места надо уволить", - сказал он.

При этом Гайдай заявил, что не видит в этом никаких сенсаций. К тому же, по его словам, пока нет никаких документов об увольнении и назначении.

"Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", - сказал он.

Кроме того, спикер президента Сергей Никифоров также отметил, что приказа об увольнении Гайдая нет.

"Я могу комментировать только конкретные решения, а решения - это когда есть подпись под приказом документа. А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее комментировать, к сожалению, не могу", - сказал Никифоров.

Отметим, что ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что в ближайшее время Гайдая могут уволить с должности главы Луганской ОВА и отправить послом в Казахстан.

Напомним, недавно Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОВА.

РБК-Украина проанализировало, зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого могут вскоре уволить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскКазахстан