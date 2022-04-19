UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай о ситуации в Луганской области: обострение уже началось, у врага десятки потерь

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в регионе обостряется. Он заявил, что украинские военные держат оборону, а враг несет потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая во время телемарафона.

"Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, Попасной. У врага десятки потерь у врага, наши бойцы подбили беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику", - отметил Гайдай.

По его словам, количество атак и их интенсивность значительно возросла, однако оккупанты не имеют успеха.

Напомним, в Генштабе сообщили, что враг активизировал наступление восточном и южном направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск