Гайдай о ситуации в Луганской области: обострение уже началось, у врага десятки потерь

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в регионе обостряется. Он заявил, что украинские военные держат оборону, а враг несет потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая во время телемарафона.

"Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, Попасной. У врага десятки потерь у врага, наши бойцы подбили беспилотник "Орлан-10", тяжелую технику", - отметил Гайдай.

По его словам, количество атак и их интенсивность значительно возросла, однако оккупанты не имеют успеха.