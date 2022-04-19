Гайдай про ситуацію у Луганській області: загострення вже почалось, у ворога десятки втрат

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація в регіоні загострюється. Він заявив, що українські військові тримають оборону, а ворог несе втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

"Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, Попасній. У ворога десятки втрат у ворога, наші бійці підбили безпілотник "Орлан-10", важку техніку", - зазначив Гайдай.

За його словами, кількість атак та їх інтенсивність значно зросла, проте окупанти не мають успіху.