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Гайдай про ситуацію у Луганській області: загострення вже почалось, у ворога десятки втрат

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація в регіоні загострюється. Він заявив, що українські військові тримають оборону, а ворог несе втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

"Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, Попасній. У ворога десятки втрат у ворога, наші бійці підбили безпілотник "Орлан-10", важку техніку", - зазначив Гайдай.

За його словами, кількість атак та їх інтенсивність значно зросла, проте окупанти не мають успіху.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що ворог активізував наступ східному та південному напрямках.

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