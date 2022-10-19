Гайдай розповів, скільки років знадобиться на відновлення Луганської області

На відновлення Луганської області знадобиться приблизно сім років. Проте такі роботи можна буде розпочати лише після повної деокупації регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Росіяни виконують швидкі ремонти, кажучи жителям Луганщини, що от так звана "ЛНР" вісім років нічого не робила, а Росія робить", - заявив Гайдай.
За словами очільника області, окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ. Також окупанти намагаються організувати контрнаступ в напрямку Лимана.
"Захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють на Луганщині, вони особисто називають "лінією Вагнера", - додав Гайдай.
Очільник ОВА заявив, що після повного звільнення регіону від російської окупації треба буде займатись його відновлення. На це може піти приблизно сім років.
Нагадаємо, що росіяни підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих.
Також стало відомо, що внаслідок бойових дій та окупації у Луганській області пошкоджено понад 11 тисяч будинків та понад 600 інфраструктурних об'єктів.
Раніше повідомлялось, що у деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.