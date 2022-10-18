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Росіяни підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих, - Гайдай

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 20:39
Росіяни підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих. Також вони підірвали декілька мостів, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ураїнські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів", - заявив Гайдай.

За його словами, окупанти танками, "Градами" та "Смерчами" розстрілюють деокуповані населені пункти. Саме тому повертатись туди цивільним небезпечно. Гайдай повідомив, що окупанти продовжують стягувати мобілізованих росіян в регіон, також перекидають багато ворожої техніки.

"З лікарень та закладів освіти Луганщини росіяни вивозять обладнання та оргтехніку", - додав очільник області.

Нагадаємо, що Росія звозить у Луганську область мобілізованих, переважно засуджених.

У деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.

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