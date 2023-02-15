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Гайдай: в районі Кремінної й Білогорівки - загострення. РФ атакує хвилями з авіацією

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Луганська область, Середа 15 лютого 2023 12:24
Гайдай: в районі Кремінної й Білогорівки - загострення. РФ атакує хвилями з авіацією Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення. Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.

Своєю чергою він спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької.

"Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що РФ використовує важку техніку під Кремінною та намагається прорвати оборону ЗСУ.

Додамо, раніше в ОВА попереджали, що в Луганській області найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів.

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