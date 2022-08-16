Гайдай рассказал детали взрыва в Лисичанске: погибло почти 100 россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдатах 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ", - заявил Гайдай.

Глава области заявил, что такие взрывы являются хорошей тенденцией, поскольку до сегодняшнего взрыва в Лисичанске были взрывы в оккупированной Попасной.