Гайдай розповів деталі вибуху у Лисичанську: загинуло майже 100 росіян

В результаті вибуху в Лисичанську загинули майже 100 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ", - заявив Гайдай.
Очільник області заявив, що такі вибухи є гарною тенденцію, оскільки до сьогоднішнього вибуху у Лисичанську були вибухи в окупованій Попасній.
Нагадаємо, що сьогодні в окупованому Лисичанську пролунав вибух.
Нещодавно, під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" в окупованій Попасній.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.