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Гайдай розповів деталі вибуху у Лисичанську: загинуло майже 100 росіян

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Лисичанськ, Вівторок 16 серпня 2022 20:28
Гайдай розповів деталі вибуху у Лисичанську: загинуло майже 100 росіян Фото: Внаслідок вибуху у Лисичанську загинуло майже 100 росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В результаті вибуху в Лисичанську загинули майже 100 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ", - заявив Гайдай.

Очільник області заявив, що такі вибухи є гарною тенденцію, оскільки до сьогоднішнього вибуху у Лисичанську були вибухи в окупованій Попасній.

Нагадаємо, що сьогодні в окупованому Лисичанську пролунав вибух.

Нещодавно, під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" в окупованій Попасній.

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