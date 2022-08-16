Гайдай розповів деталі вибуху у Лисичанську: загинуло майже 100 росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ", - заявив Гайдай.

Очільник області заявив, що такі вибухи є гарною тенденцію, оскільки до сьогоднішнього вибуху у Лисичанську були вибухи в окупованій Попасній.