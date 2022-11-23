Гайдай: С приходом морозов нас могут ждать позитивные новости с Луганского направления
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай допускает, что ВСУ смогут дать "позитивные новости" с Луганского направления, когда начнутся морозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гайдая в Telegram.
"Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позитивные новости по Луганской области", - заявил он.
Кроме того, по словам Гайдая, украинские военные понемногу продвигаются в районах Сватово и Кременной. На этих направлениях инициатива на стороне ВСУ.
"Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянами идти в наступление техникой", - отметил глава Луганской ОВА.
Как сообщалось, потеря Херсона стала серьезным ударом для России. Но это также освободило для РФ около 20 000 военнослужащих, которых могут перебросить на другие фронты, в том числе на восточную часть Донецкой области.
Также напомним, что Россия перекидывает больше подразделений в Луганск. В области отмечаются случаи принудительного выселения гражданских для размещения оккупантов.
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