Гайдай: С приходом морозов нас могут ждать позитивные новости с Луганского направления

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай допускает, что ВСУ смогут дать "позитивные новости" с Луганского направления, когда начнутся морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гайдая в Telegram .

"Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позитивные новости по Луганской области", - заявил он.

Кроме того, по словам Гайдая, украинские военные понемногу продвигаются в районах Сватово и Кременной. На этих направлениях инициатива на стороне ВСУ.

"Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянами идти в наступление техникой", - отметил глава Луганской ОВА.