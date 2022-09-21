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Гайдай повідомив про вибухи на базі росіян в окупованому Новоайдарі (відео)

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Новоайдарі (Луганська область) трапились вибухи на базі російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Куріння у невстановленому місці та розташуванні живої сили росіян", - заявив Гайдай.

Також очільник області додав, що вибухами зачепило і склад боєкомплекту.

"Привіт мобілізація!", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що в окупованому Сватовому знищили російську комендатуру.

Раніше, в окупованій Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян.

Також, на Донбасі окупанти створили табір для "зеків", а на заводах не вистачає людей.

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