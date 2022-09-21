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В окупованому Сватовому знищили російську комендатуру, - Гайдай

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Сватове, Середа 21 вересня 2022 13:49
В окупованому Сватовому знищили російську комендатуру, - Гайдай Фото: у Сватовому знищили комендатуру та склад окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Сватовому Луганської області знищили ворожу комендатуру. За попередніми даними, понад 250 окупантів постраждали та загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, українські військові знищили штаб окупантів та склад боєприпасів, які облаштували у місті. Гайдай заявив, що є багато жертв та постраждалих серед росіян.

"Попередньо 250 рашистів отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці. Перевіряємо", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Сватовому знищили російську комендатуру, - Гайдай

Фото: у Сватовому знищили комендатуру окупантів (t.me/serhiy_hayday)

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що у Кадіївці ЗСУ знищили базу російських окупантів, а у Новоайдарі ліквідували техніку на території лісгоспу.

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